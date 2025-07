La dottoressa Micieli è in servizio: giorni e orari di ricevimento

Asst Lariana

Dal primo luglio alla dottoressa Alessia Micieli è stato conferito un incarico provvisorio per garantire l’assistenza ai pazienti del dottor Silvano Micieli in pensione dal 30 giugno. La dottoressa opera nell’ambito costituito dai comuni di Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea. Gli assistiti, fatte salve eventuali diverse loro decisioni, non dovranno effettuare una nuova scelta. La dottoressa riceve su appuntamento nell’ambulatorio di via Giacomo Matteotti, 31B a Uggiate con Ronago, chiamando il numero 339-6321168 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. L’ambulatorio sarà aperto lunedì, martedì e venerdì dalle 8 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 18.30 e il giovedì dalle 15 alle 19.