La dottoressa Schiavo e il professor Zanoni a New Orleans

I due medici dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia hanno rappresentato Asst Lariana al congresso a New Orleans.

A New Orleans per il North American Skull Base Society

Il professor Mario Turri Zanoni, docente all’Università degli Studi dell’Insubria e la dottoressa Gloria Schiavo, entrambi medici all’ospedale Sant’Anna nel reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal professor Paolo Battaglia, hanno rappresentato Asst Lariana al congresso della NASBS (North American Skull Base Society). L’evento, alla sua 34edizione, si è svolto nei giorni scorsi, dal 13 al 16 febbraio, negli Stati Uniti, a New Orleans e si è svolto in abbinata con il World Congress della World Federation of Skull Base Societies (alla nona edizione).

“Si tratta di un appuntamento che riunisce i principali esperti della chirurgia della base cranica con la partecipazione di oltre 1.500 specialisti provenienti da tutto il mondo - osserva il professor Turri Zanoni - Per la ricerca e la pratica clinica italiana è stata un’importante occasione di visibilità e di confronto scientifico”. Il professor Turri Zanoni, che è segretario della Società Italiana del Basicranio (SIB), è stato invitato a tenere due lezioni: una sugli approcci endoscopici endonasali per il trattamento dei tumori maligni naso-sinusali e l’altra sulla chirurgia transorbitaria.

La dottoressa Gloria Schiavo ha presentato un poster scientifico sulla chirurgia del seno frontale illustrando il caso di una paziente di 45 anni con una lunga storia di rinosinusite cronica e molteplici interventi chirurgici sinonasali. Grazie all’applicazione delle più recenti innovazioni nel settore, la paziente è stata sottoposta ad un intervento che ha previsto, tra l’altro, l’applicazione di stent a rilascio di steroidi. “La chirurgia della base cranica - conclude il professor Turri Zanoni - si è sviluppata in conseguenza dell’evoluzione delle tecniche endoscopiche mini-invasive. Oggi possiamo contare su tecnologie estremamente avanzate e allo stesso tempo di strumenti chirurgici di dimensioni ridotte che ci consentono di operare passando attraverso il naso e le orbite ed operando così ciò che un tempo era inoperabile”.