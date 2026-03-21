La Festa dei Crotti è ufficialmente una «Sagra di Qualità»

La Festa dei Crotti di Albavilla è ufficialmente una «Sagra di Qualità» con la certificazione rilasciata dall’Unione Nazionale Pro loco d’Italia. E’ l’unico evento della provincia di Como dei sei lombardi che hanno ottenuto il riconoscimento.

Riconoscimento Unpli ritirato a Roma

I marchi «Sagra di Qualità» ed «Evento di Qualità» promosso dall’UNPLI premiano le sagre e gli eventi che rappresentano in modo autentico l’identità dei territori italiani. Non solo di appuntamenti gastronomici, mamanifestazioni che custodiscono tradizioni, memoria collettiva e contribuiscono alla vitalità economica e sociale delle comunità locali. I riconoscimenti, simbolo di autenticità, affidabilità e qualità, vengono assegnati secondo criteri rigorosi e controlli sul campo, valorizzando sagre e manifestazioni legate a prodotti tipici, ricette locali, ma anche riti e tradizioni con un forte radicamento con il territorio.

A ritirare il premio, per il Comune di Albavilla, la scorsa domenica 15 marzo sono stati il vicesindaco Roberto Ballabio, il vicepresidente della Pro loco Giuliano Gaffuri e la volontaria Silvana Ferrari (nella foto).

Nella giornata di domenica sono state conferite le certificazioni alle Sagre di Qualità; lunedì quelle degli Eventi di Qualità.

«L’assegnazione dei riconoscimenti si è tenuta domenica e lunedì a Roma: si tratta di marchi conosciuti a livello nazionale – spiega Ballabio – Rivolgiamo un riconoscimento e ringraziamento alla Pro loco per quello che ha fatto, per avere tenuto la sagra e aver permesso che la festa dei Crotti ottenesse questo logo, che ne rimarca la qualità. Quando è stata fatta la richiesta dall’associazione, la nostra Festa dei crotti è risultata avere tutti i requisiti necessari. Così, all’ultima edizione, alcuni ispettori nazionali hanno partecipato per valutare i parametri ed è stato dato parere positivo. Di fatto la nostra sagra è ora riconosciuta anche dallo Stato – prosegue – E’ stata una bellissima esperienza e ringrazio sinceramente il presidente Aldo Liberali e i volontari per l’impegno per questa festa, riconosciuta ora come volontariato di qualità, che ora ha portato il nome di Albavilla in tutta Italia e la festa in tutte le guide nazionali. Non può che essere qualcosa che ha una ricaduta positiva sul territorio. Ci piacerebbe portare il ringraziamento all’associazione anche in Consiglio comunale: un altro risultato insieme alla vittoria del Festival della Cassoeula del Crotto del Murnée e della stella Michelin ottenuta dal Cantuccio».

«Si tratta di un riconoscimento che valorizza non solo l’evento in sé – sottolinea il sindaco Giuliana Castelnuovo – ma anche le tradizioni locali, la cucina tipica e l’impegno della comunità. I crotti non sono solo luoghi fisici, ma custodi della nostra storia, delle nostre tradizioni e del nostro modo di stare insieme. Rappresentano l’identità più autentica del nostro territorio, fatta di semplicità, condivisione e radici profonde. Questo riconoscimento è un motivo di orgoglio per tutti noi, ma anche una responsabilità: continuare a valorizzare, proteggere e tramandare ciò che siamo. Grazie di cuore alla Pro loco che, insieme a molti, fa vivere questa festa anno dopo anno».