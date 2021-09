Prendono il via domani, domenica 5 settembre, le celebrazioni per la festa patronale di Santa Maria Nascente e quest’anno sarà tutto un ritorno di ex sacerdoti che hanno trascorso parte del loro percorso in città, lasciando un segno importante, e che tornano per festeggiare con i fedeli erbesi alcuni traguardi del loro sacerdozio.

La Festa Patronale a Erba si celebra con gli ex parroci

Si parte domani con la messa delle 10, che sarà presieduta da don Luigi Pisoni nel 25esimo della sua ordinazione sacerdotale. Mercoledì 8 settembre, nella giornata dedicata alla natività di Maria, la messa solenne sarà alle 10.30, con la partecipazione delle autorità civili e militari. A celebrare ci sarà don Giovanni Meraviglia, nel 60esimo di ordinazione sacerdotale, e don Stefano Rocca, che ricorda i 40 anni. Domenica 12 settembre, invece, festa di Sant’Eufemia, patrona della comunità pastorale: alle 10 messa in piazza Sant’Eufemia presieduta da monsignor Angelo Pirovano, responsabile della Comunità pastorale, nel 45esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

