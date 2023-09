La flotta della Polizia locale di Cantù si allarga: arriva un Land Rover Defender

È entrato in servizio il nuovo veicolo speciale del Comando Polizia Locale di Cantù. Si tratta di un Land Rover Defender 110, con allestimento specifico per uso di polizia.

Il fuoristrada, già impiegato in servizi mirati di controllo del territorio, garantisce un ulteriore potenziamento delle capacità operative della Polizia locale, con la possibilità di intervenire anche nelle aree più impervie della città, considerata la particolare morfologia del territorio. Il veicolo è realizzato per essere impiegato inoltre nelle emergenze di protezione civile ed in particolare nelle attività di soccorso alla popolazione, anche in condizioni meteorologiche avverse.

L'investimento

Il fuoristrada è stato fornito direttamente da Jaguar Land Rover Italia, per un investimento di circa 48.800 euro oltre all’allestimento speciale, curato dalla Bertazzoni Veicoli Speciali di Collecchio, per circa 12.500 euro. La messa in strada del fuoristrada rappresenta il completamento dell’azione di rinnovamento del parco veicolare del reparto radiomobile.

Si ricorda infatti che nel corso dell’ultimo anno sono entrate in servizio quattro autovetture Subaru XV, in sostituzione dei veicoli precedentemente in dotazione, fornite direttamente da Subaru Italia. Questi ultimi veicoli, di cui uno dotato di cellula di sicurezza, sono stati acquisiti con un investimento medio di circa 38.000 euro cadauno, comprendente gli allestimenti speciali

Sia il fuoristrada che gli autoveicoli sono stati acquisiti mediante adesione alle convenzioni, riservate ai mezzi delle forze di polizia, stipulate da Consip quale centrale nazionale di committenza della pubblica amministrazione e finanziati, in ossequio alle norme del codice della strada, con quota dei proventi delle sanzioni. Tutti i veicoli sono a propulsione ibrida, con cambio automatico e completi di dotazioni tecnologiche e di sicurezza all’avanguardia.