La fortuna è passata da Lurate Caccivio: vinti 6mila euro al 10eLotto

Il 10eLotto porta vittorie anche in provincia di Como: vinti 6.000 euro a Lurate Caccivio.
Giocata fortunata al 10eLotto
Festeggia la Lombardia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 5 e sabato 6 dicembre sono stati distribuiti un totale di 50.800 euro, tra le vincite più alte. Nella giornata di sabato, in via Varesina a Lurate Caccivio, vincita da 6.000 euro con un 6 Doppio Oro.
Le altre vittorie
Il venerdì un 1 Oro vale 7.300 euro nel punto vendita situato in Piazza Don Giovanni Minzoni a Muggiò, in provincia di Monza Brianza, invece un 6 Doppio Oro vale un premio da 6.000 euro in Via Quintino Sella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nella giornata di sabato, in via Giacomo Matteotti a Novate Milanese, in provincia di Milano, vinti 24.000 euro con un 6 Doppio Oro, invece nel punto vendita in Piazza Europa a Bozzolo, in provincia di Mantova, colpo da 7.500 euro grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13.800.000 euro in tutta Italia, per un totale di 3,69 miliardi da inizio anno.