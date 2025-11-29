La foto di Giulia Caminada selezionata ed esposta a Torino

La foto di Giulia Caminada, professoressa di Barni con la passione per la fotografia, è stata selezionata nell’ambito del contest “Interminati spazi” promosso dal celebre fotografo Maurizio Galimberti.

Prima volta ad un concorso

“Questa è la prima volta che partecipo a un concorso fotografico, quindi anche solo essere stata selezionata tra 350 fotografie inviate da tutta Italia è per me un onore – spiega – Una soddisfazione divenuta ancora maggiore quando ho visto il mio scatto esposto allo Spazio Domori a Torino, insieme ad altre 39 immagini, e soprattutto quando ho saputo di essere stata selezionata tra i dieci autori finalisti”.

Il contest è nato nel periodo della pandemia di Covid, infatti il nome richiama quel periodo di spazi così ridotti e allo stesso tempo ampliati, da Domori (holding di Riccardo Illy) e curato dal fotografo e artista Maurizio Galimberti. Quest’anno si è tenuta la sesta edizione, legata al tema del cioccolato e con la richiesta di “trovare il divino nella natura” attraverso le immagini.

Lanciato sui social, il concorso ha garantito alle fotografie di essere viste da numerosi utenti per poi approdare nello store di Domori a Torino: qui i 40 scatti selezionati resteranno esposti fino al 24 dicembre. E tra i dieci finalisti candidati alle tre menzioni speciali, come detto, c’era anche Caminada con la sua fotografia.

Il senso dell’immagine

“In questa immagine ho cercato di rappresentare la natura che ci avvicina al divino con delle piccole viole, lasciando che la luce e le ombre aprissero uno spazio di immaginazione. Per me la fotografia è proprio questo: un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi sorprendere. Partecipare a “Interminati Spazi” è l’occasione per condividere il mio modo di vedere e per entrare in dialogo con chi troverà, in questa foto, qualcosa del proprio mondo interiore”.

Abbinata all’immagine c’era anche una poesia, una formula che era stata suggerita alla fotografa dal compianto Giovanni Gastel. “Domori invitava a cogliere il divino, lo spirituale, la meraviglia della natura: un omaggio alla natura, in tutti i suoi aspetti, per celebrarne la generosità lo splendore e la forza, che ogni giorno sembrano portarci al divino – conclude Caminada – Quando ho deciso di partecipare al contest non sapevo davvero cosa aspettarmi, dunque per me è una grande soddisfazione. Essere riconosciuta in un progetto curato da Maurizio Galimberti è una di quelle piccole magie che ti ricordano perché hai iniziato”.