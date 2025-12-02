La generosità di Eroi per gioco per sostenere le famiglie dei bambini malati di leucemia

Grazie al sodalizio di Erba è stata donata una somma di denaro destinata all’acquisto di complementi d’arredo per la Cascina del Centro Maria Letizia Verga

Un sostegno concreto alle famiglie

Eroi per gioco ancora una volta mette in campo la sua generosità. Questa volta l’associazione erbese ha deciso di sostenere la struttura del Centro Maria Letizia Verga che accoglie le famiglie dei bambini e ragazzi – da 0 a 18 anni – in cura per leucemia.

Il progetto, sviluppato per tutto il 2025, ha avuto un obiettivo chiaro: offrire un sostegno concreto alle famiglie che, durante il percorso di cura del proprio figlio, trovano nella Cascina un luogo di accoglienza, tregua e condivisione.

Tante le iniziative organizzate con lo scopo di aiutare la Cascina

Grazie alle numerose iniziative realizzate nel corso dell’anno – eventi benefici, raccolte fondi, attività sul territorio – Eroi per Gioco è riuscita a raccogliere la somma necessaria per contribuire al miglioramento degli spazi dedicati alle famiglie.

Lo spiega la presidente, Cinzia Stabile:

“Per noi questo traguardo è una grande emozione, perché rappresenta il punto d’incontro tra la nostra missione, che è portare sorrisi e leggerezza nei luoghi di cura, e un aiuto tangibile destinato a chi ogni giorno affronta battaglie difficili”.

Il lavoro prezioso dei volontari

Il ringraziamento speciale di Eroi per gioco va ai donatori e a tutti i volontari che, con impegno, costanza e cuore hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato. La loro presenza durante gli eventi, nei servizi ospedalieri e in ogni attività dell’associazione è fondamentale per trasformare un progetto in una realtà concreta.

“Un piccolo abbraccio per chi lotta ogni giorno”

E’ la vicepresidente degli Eroi per Gioco, Milena Menna, a rivolgere infine un pensiero alle famiglie e ai bambini del Centro Maria Letizia Verga: