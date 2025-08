Amministrativa

L’Amministrazione di Casnate con Bernate annuncia che gestirà la struttura del paese almeno per un anno

Una grossa novità per il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate: dal mese di luglio, come annunciato nell’ultimo Consiglio comunale, la gestione del palazzetto è tornata al Comune di Casnate con Bernate.

La gestione del PalaFrancescucci è tornata al Comune: parla la sindaca

«Ora, per un anno, saremo noi a occuparci del PalaFrancescucci - ha specificato la sindaca Anna Seregni - Mi fa piacere poter sottolineare come fin dall’inizio si sia instaurato un ottimo dialogo con tutte le associazioni sportive che hanno utilizzato il palazzetto sotto la gestione del Comune di Como fino a poco fa. Con queste realtà c’è una piena condivisione su vari punti, per esempio sulla riduzione delle spese di gestione, come il riscaldamento. Per quanto riguarda altre modifiche, evidenzio che abbiamo applicato una tariffa oraria maggiorata di 5 o 7 euro, in relazione all’età degli iscritti. Più in generale, la scelta di differenziare le tariffe, favorendo gli U14, nasce dall’intenzione di sostenere chi coinvolge i giovani nello sport, un aspetto per noi assolutamente fondamentale come Amministrazione. Lo sport genera aggregazione ed è un eccellente strumento per l’educazione, dato che permette anche di diffondere uno stile di vita attivo e sano. Quindi, proprio per tutti questi fattori positivi, per noi l’impegno economico nella gestione del PalaFrancescucci non rappresenta una spesa, ma un investimento. Tra l’altro, quest’immobile è un nostro patrimonio che dobbiamo assolutamente valorizzare. Non possiamo permettere che questo spazio si deteriori o che avvengano atti vandalici, come, purtroppo, è accaduto anni fa per il centro sportivo “Renato Rossi”, al tempo abbandonato. Così, da subito, ci siamo mossi per gestire il PalaFrancescucci nel migliore dei modi. Vogliamo dare continuità a tutte le attività che avvengono all’interno del palazzetto. Stiamo sperimentando una gestione diretta proprio per garantire l’accesso e l’uso dell’impianto alla collettività. La gestione diretta è una scelta che richiede la capacità di amministrare, in modo efficace, le nostre risorse. Siamo pronti per quest’impegno».

La sindaca Seregni ha aggiunto anche ulteriori specifiche: «Ci tengo a precisare che ora, nel caso di contemporanea richiesta di utilizzo da parte di soggetti terzi, la priorità verrà data alle associazioni o società che hanno sede nel nostro paese. Ovviamente un requisito necessario è praticare discipline sportive compatibili con le specificità della struttura. Inoltre, il Comune di Casnate con Bernate si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto sportivo per proprie iniziative con finalità d’interesse pubblico».

Il consigliere: "Obiettivo avere una gestione più oculata"

Infine, sul tema si è espresso anche Massimiliano Pugliese, consigliere comunale con delega allo Sport e all’Associazionismo: «Il nostro obiettivo è intraprendere un percorso che ci possa portare a una gestione più oculata del PalaFrancescucci. Ridurremo anche le spese che riguardano la pulizia. Saranno direttamente le associazioni che utilizzano l’impianto a occuparsi di quest’aspetto. Noi così dovremmo risparmiare almeno 40mila euro. Ma oltre alla gestione economica, confermiamo di voler incentivare lo sport a 360°, cercando di sostenere soprattutto le attività che coinvolgono i giovani».