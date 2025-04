La gestione della cartella clinica con l’Intelligenza Artificiale

Sul canale Youtube “Il volo di Ale” un nuovo video per spiegare come poter gestire la propria cartella clinica grazie all’Intelligenza Artificiale.

Cartelle cliniche e Intelligenza Artificiale

Il tema del video è uno: la gestione di una cartella clinica con l’Intelligenza Artificiale. E a spiegare un metodo funzionale passo dopo passo con esempi concreti è Marco Meroni, alla guida dell’associazione “Chi Ben Comincia” di Villa Guardia. L’obiettivo è mostrare come potersi liberare gratuitamente di documenti sanitari cartacei e digitalizzarli e consultarli con l’Intelligenza Artificiale.

Nel video visualizzabile a questo link , Meroni esordisce così: “Se anche a te, come me, è capitato di dover andare a fare a fare delle visite mediche con tuo figlio e portarti dietro una carriolata di documentazione clinica, esami pregressi, visite mediche e quanto altro, oppure il caso opposto di essere a una visita medica specialistica e scoprire che ti mancano alcuni documenti che al medico servono in quel momento per un’anamnesi, allora direi che è arrivato il momento di evolversi”.

I programmi da utilizzare

I programmi utilizzati da Meroni e mostrati nel tutorial sono Google Drive, il Fascicolo sanitario elettronico in formato digitale Notebook LM per interrogare i propri documenti con l’IA e ottenere risposte rapide e precise.