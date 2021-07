Caslinese di nascita, solo 15 anni e il cuore diviso a metà tra equitazione e moda: Matilde Carpani ha mosso da poco i primi passi in questo mondo, ma sembra già destinata a un brillante futuro.

La giovane Matilde eletta "Miss Dolcezza"

A dimostrarlo il risultato ottenuto lo scorso fine settimana, quando nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 luglio si è recata a Lecce per partecipare al concorso "Miss Fotomodella d’Italia", che la vedeva come una delle candidate più giovani e dove ha ottenuto il premio di "Miss Dolcezza". All'interno della nostra intervista, ha spiegato: "Sono molto contenta di come sia andata questa mia prima esperienza nel mondo delle sfilate".

