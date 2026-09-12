La giovane tennista Camilla Lingeri protagonista ai campionati Nazionali di Bari

La giovane stellina del tennis Camilla Lingeri, residente a Sormano, grande protagonista ai campionati Nazionali di Bari.

Chi è Camilla Lingeri

Camilla, nata nel 2015, è una giovane tennista italiana emergente della categoria under 12, tesserata per il circolo Tennis Life Asd di Canzo, allenata dalla maestra Federica Tresoldi e ha appena partecipato ai campionati Nazionali under 11 a Bari, raggiungendo una storica semifinale in singolare e diventando una delle quattro migliori tenniste d’Italia nella sua fascia d’età. Attualmente è 3.5 in classifica Fitp proiettata 3.3. Prima di approdare ai campionati italiani di Bari, in questa prima stagione da agonista, ha partecipato ai campionati regionali raggiungendo la semifinale che le ha permesso di strappare il pass diretto al tabellone principale per i campionati Italiani. Ha poi partecipato al circuito Lario Tennis Tour; ha vinto la prima tappa della categoria under 12 femminile al Team Veneri; ha vinto la quinta tappa under 12 femminile all’Erreci classificandosi prima al master finale disputatosi a Villa Olmo dove ha vinto la finale e si aggiudicata una borsa studio del Casnati di Como. Ha partecipato al circuito Fratelli Rossetti, ha vinto la tappa Eco sport tennis a Samarate e la tappa la Pineta a Oggiona Santo Stefano. Si è così classificata prima per il Master al quale non ha partecipato perché impegnata ai campionati italiani. Ha poi vinto il torneo del circuito Kinder Trophy a Biella strappando così il pass per il Master a Roma dove ha giocato 2 turni del tabellone principale. Nella prima tappa del Circuito Road to Bologna under 11 al centro federale Brallo ha raggiunto la finale.

Grande protagonista

Per quanto riguarda i tornei nazionali, Camilla ha partecipato con ottimi risultati a circuiti importanti come lo Junior Next Gen e il trofeo Kinder, arrivando a calcare i campi del Foro Italico a Roma. Una grande stagione dunque, a cui si aggiunge il risultato ottenuto a Bari.

“Sono molto contenta – racconta la giovane, che pratica tennis da quattro anni – Mi piace giocare a tennis. Mi diverto tanto e mi metto alla prova da sola: è un sfida”.

La strada, per il momento, è quella giusta, con la piccola Camilla che decide di ispirarsi dai migliori:

“Mi piacciono molto sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz. Sinner per la mentalità, mentre Alcaraz per lo stile di gioco”.

E chissà che la giovane non riesca un giorno a ripercorrere anche solo una parte delle loro orme.