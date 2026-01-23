La Giubiana si celebra con l’associazione Smart Family Ets

L’associazione Smart Family ETS proporrà sul territorio comasco un 2026 ricco di eventi sociali e culturali e celebra la ricorrenza propiziatoria e storica della Giubiana.

Tradizione della Giubiana

L’evento sarà celebrato sabato 30 gennaio alle ore 20, al Ristorante Mamagina di Cermenate, all’Hotel Gardenia, con una cena celebrativa del piatto caratteristico sia della nostra area territoriale che dell’evento. Il Riso. Un menù esclusivamente a base di riso con l’omaggio al Riso Carnaroli, una varietà della nostra tradizione regionale. Tra i piatti, naturalmente il Risotto alla Luganega guarnito anche dal prelibato e prezioso fiore di zafferano il cui colore giallo-oro richiama storicamente il fuoco del grande falò che viene solitamente acceso per gli auspici di un anno nuovo. Il significato del colore giallo-oro che richiama il fuoco rappresenta anche: la luce che ritorna dopo il buio dell’inverno, e il calore che vince sul freddo.

Cultura a tavola

La serata sarà impreziosita dagli storytelling del produttore di Riso Andrea Bianchi, produttore del riso Caarnaroli Campo dell’Oste selezione ISOS, e dal giornalista enogastronomico Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza, Direttore di Traveleat. Claudio e Andrea impreziosiranno la serata dei presenti con narrazioni sulla storia del pregiato ingrediente e con i segreti dei più famosi e conosciuti chef nel cucinare e presentare il piatto più consumato al mondo.