La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha inaugurato la panchina rosa a Fino Mornasco

Lo scorso fine settimana, sabato 16 dicembre, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - sezione di Fino Mornasco ha inaugurato, alla presenza dell'Amministrazione comunale, la panchina rosa, simbolo della prevenzione e lotta contro i tumori, in piazza della Tessitura: il cuore pulsante di Fino essendo proprio nel centro del paese.

"Come Amministrazione abbiamo aderito a questa iniziativa della Lilt che ha una sede operativa a Fino in via Trieste, dove è ubicata anche l'Asst Lariana - ha commentato il sindaco Roberto Fornasiero - La panchina era già presente da tempi in piazza ed è stata verniciata col colore rosa qualche settimana fa, inoltre la Lilt vi ha apposto una targa per veicolare un messaggio: l'importanza della prevenzione. L'obiettivo è chiaramente quello di sensibilizzare sul tema dello screening per la lotta contro i tumori e la panchina si pone come un segnale concreto in un luogo ben visibile e molto frequentato del paese".