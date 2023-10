La lotta alla malattia e la rinascita di Ivana Brambilla: quando l’arte è balsamo per l’anima

E’ passato quasi un anno e mezzo dall’operazione per una seria malattia. E oggi, sabato 14 ottobre, sarà protagonista di una mostra personale a Villa Guaita. Per Ivana Brambilla, pontelambrese di 66 anni, l’arte è stata un’ancora di salvezza. Un vero e proprio balsamo per l’anima.

La storia

A raccontare la sua storia è la nipote Silvia. Le due donne sono molto legate e la giovane sta accompagnando la zia in quello che è diventato un vero e proprio viaggio riabilitativo che sta trasformando la sofferenza in una visione positiva della vita.

"Zia Ivana è stata operata il 15 aprile del 2022. L’intervento è andato bene, ma purtroppo le ha causato un’afasia - spiega - Si è sottoposta fin da subito a un processo riabilitativo di logopedia per cercare di recuperare la perdita della capacità di esprimersi. Ed è stato proprio durante questo percorso insieme alla dottoressa Stefania Bruno, dell’Asst di Lecco, che è emersa la sua incredibile vena artistica".

Una propensione all’arte e alla manualità che già erano in lei, ma che mai si erano concretizzate:

"Non aveva mai disegnato. Durante le attese per le varie visite mediche, zia Ivana ha iniziato a fotografare le immagini che solitamente si trovano appese alle pareti degli studi per poi riprodurle a casa. Da lì è emersa la sua creatività..."

