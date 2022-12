La maestra ritrova i suoi primi alunni

Una serata di vero "amarcord", tra ricordi, buona musica e buon cibo, ma soprattutto un’occasione per ritrovare vecchi compagni e stare insieme. E’ questo quello che hanno vissuto un’ottantina di ex alunni e amici dell’istituto "San Vincenzo" che lo scorso 27 maggio, proprio nel cortile della scuola di via Garibaldi, hanno partecipato all’apericena organizzato dall’associazione ."Ex alunni della San Vincenzo", allietato dalla band anni ‘60-’70 "Anton & the Piper".

L’associazione è stata costituita nel 1990 con lo scopo di promuovere incontri, conferenze, gite e pellegrinaggi tra gli ex alunni e le loro famiglie. L’obiettivo primario è quello di favorire la diffusione di conoscenze, lo scambio professionale, il confronto e, soprattutto, rafforzare i legami di amicizia instauratisi durante gli anni scolastici e raccogliere fondi da destinare esclusivamente all’attività della scuola.

La presidente degli "Ex alunni": "Una bella occasione per ritrovarsi e sostenere la scuola: iscrivetevi tutti all’associazione!"

E proprio questi erano i motivi alla base di questa serata.

"E’ stato un bellissimo momento – ha confermato la presidente Livia Vanossi – Alcuni ex alunni non vedevano la scuola dai tempi della frequenza ed è stato davvero emozionante, un modo per riprendere il filo dei ricordi e ripercorrere gli anni trascorsi qui insieme". Erano presenti anche alcuni insegnanti storici, come suor Innocente Fontana, Anna Polenta e Angela Rigamonti. E proprio quest'ultima ha ritrovato e rivisto 7 dei suoi alunni del primo ciclo tenuto in "San Vincenzo".

E’ stato bello ritrovarsi – ha raccontato una di loro, Anna Croci – Noi ci eravamo già incontrati un paio di volte con la maestra Angela in qualche cena “re vival”, ma ritrovarsi a scuola è stata un’altra cosa, un’altra emozione.

Abbiamo fatto con lei il giro delle classi, del salone, dei luoghi della scuola in cui eravamo una volta e che molti di noi non avevano più visto da allora". Sono state tante negli anni le iniziative portate avanti dall’associazione "Ex alunni San Vincenzo" per fare aggregazione e sostenere la scuola con raccolte fondi.

"Ritrovarsi e sostenere la scuola che ha fatto tanto per noi e per la nostra formazione è importante – ha sottolineato la presidente – Sarebbe bello essere anche di più all’interno dell’associazione: si chiede solo un piccolo contributo di 10 euro e sarà ancora più bello ritrovarsi più numerosi".

E’ possibile trovare tutte le informazioni sulle attività svolte dall’associazione e scaricare il modulo per iscriversi sul sito internet della scuola www.scuolasanvinceno.edu.it