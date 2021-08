La carriera artistica di Claudia Marthe Mitai – mamma della cantante Elodie e residente ad Alserio presso Villa Cramer – è in continua ascesa: la donna ha infatti collaborato con la celebre azienda francese Sephora alla realizzazione del packaging della nuova collezione di make-up di cui la figlia è testimonial.

La mamma di Elodie realizza un packaging per Sephora

«L’anno scorso, l’agenzia di pubblicità che lavora per Sephora mi ha contattata per comunicarmi che avevano visto alcuni miei collage e li avevano trovati interessanti – afferma Claudia – Elodie era appena stata scelta come testimonial e loro volevano che io creassi un collage su di lei. Non me lo aspettavo, mi sono sentita molto lusingata e mi sono messa subito al lavoro, utilizzando il materiale da loro fornitomi: in circa 10 giorni ho prodotto cinque collage su mia figlia, cercando di catturare al meglio le sfumature del suo essere. Tra le cinque proposte inviate, ne hanno scelte tre che hanno poi utilizzato per il design».

La grafica delle palette della collezione «Elodie x Sephora» è dunque ispirata ai collage di Claudia: ne deriva una linea che raccoglie varie sfaccettature della personalità Elodie, che a sua volta ha partecipato con passione e attenzione al processo creativo, trovando numerosi punti di contatto con il brand. Per Sephora Collection e per la bellissima cantante, infatti, valori come l’accessibilità, l’inclusività, il fun ma anche la continua ricerca e la qualità del lavoro sono caratteristiche guida per qualsiasi nuovo progetto.

La linea comprende due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra lip stain. Un mix di colori che vanno dalle tonalità bronze – che rimandano alle origini della cantante – agli effetti pop, che rompono gli schemi: una giostra di colori e citazioni, proprio come l’ha definita Elodie, che ben rappresentano una delle cantanti più glam del momento. Una ragazza poliedrica, attenta alla moda e ai dettagli, ma allo stesso tempo molto femminile: questa è Elodie e la linea di Sephora esprime bene questo duplice aspetto. Gli ombretti hanno i nomi di alcune delle donne più importanti della vita della giovane cantante: oltre a Claudia, troviamo Fey (la sorella), Marise (la nonna) e anche diverse amiche.

«Sinceramente non avevo capito che avrebbero dato agli ombretti i nomi delle componenti della famiglia e di alcune amiche – prosegue Claudia – E’ stata una piacevolissima sorpresa, Elodie lo ha fatto per avere sempre con sé gli affetti più cari. La linea sarebbe dovuta uscire durante l'estate, ma a causa della pandemia e di tutto ciò che ne consegue è stata lanciata ora. Sono davvero felicissima di questa esperienza, così come lo è stata Elodie. L’idea mi è piaciuta subito, è stata molto stimolante e sapere che i miei lavori siano stati apprezzati mi riempie di orgoglio».

Chiara Bernasconi

(Giornale di Erba, sabato 23 gennaio 2021)