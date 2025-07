La mensa della scuola si rifà il look

Lavori conclusi

Adesso manca soltanto il collaudo.

Alla scuola secondaria di primo grado Filippo Meda di Inverigo arredi e struttura totalmente rinnovata. Ora manca soltanto il collaudo.

Lavori conclusi

Look totalmente diverso per la mensa della scuola secondaria Filippo Meda di via Monte Barro. Gli arredi, tutti nuovi, sono stati installati e presto toccherà al collaudo. Tavoli, sedie, ma anche frigorifero e scaldavivande completamente nuovi, oltre alla struttura stessa, totalmente rinnovata. I lavori erano iniziati già dallo scorso anno, grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr. Proprio nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, quando è stato approvato il rendiconto del 2024, sono state elencate le spese legate ai lavori della mensa: 29.444 euro per la costruzione e 42.931 per l’arredamento della mensa.

Parla l'assessore

"E’ stato un percorso lungo, con i primi interventi iniziati lo scorso anno - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Navoni - Sono stati eseguiti vari sopralluoghi e diversi sono stati gli step. Adesso però la mensa è completamente arredata. Stiamo aspettando il collaudo e le varie autorizzazioni, dopodiché sarà a disposizione di tutti gli studenti".

Interventi anche all'esterno dell'istituto

A parte sono invece i lavori all’esterno della scuola secondaria di primo grado Meda, ossia l’arretramento del passo carraio e l’ampliamento del parcheggio. Operazioni non collegate al Pnrr. Nel corso del rendiconto, è stato evidenziato come le spese per la manutenzione straordinaria dell’area esterna, della fognatura e delle opere accessorie alla costruzione della nuova mensa, fossero di 99mila euro.