La mozione su Gaza divide il Consiglio comunale

Il Comune di Figino Serenza prende posizione sulla guerra a Gaza. Lo ha fatto con una mozione discussa in consiglio comunale e votata dalla sola maggioranza.

La mozione

Il documento presentato – intitolato “Gaza – Palestina libera” – è una presa di posizione netta: si condannano le violenze di Hamas del 7 ottobre, ma si denuncia anche “una catastrofe umanitaria e un massacro” in corso nella Striscia di Gaza, con cifre impressionanti: oltre 65mila morti, di cui più di 20mila bambini, città rase al suolo, carestia diffusa e ospedali colpiti. Fonti citate nella mozione: 20 Ong presenti sul campo e un recente rapporto della Commissione Onu.

Con questa mozione, il Comune si impegna a promuovere, anche localmente, una cultura di pace, sostenere progetti umanitari, chiedere il cessate il fuoco, mantenere esposta la bandiera della Pace sul municipio e sollecitare l’Unione Europea a isolare politicamente il governo Netanyahu. Spiega il sindaco Stefano Tomaselli:

“È una mozione approfondita, ben argomentata. Condanna Hamas, ma anche la la catastrofe umanitaria e il massacro in atto nella Striscia di Gaza, chiedendo atti concreti per difendere i diritti umani e l’infanzia. Non c’è politica qui: la pace non ha schieramenti”.

L’astensione della minoranza

In sede di Consiglio, la minoranza si è astenuta. A spiegare le motivazioni è il capogruppo Matteo Mauri:

“Condanniamo ogni guerra e violenza, ma questa è una situazione complessa. Tra le righe, sembra si inneggi alla formazione di uno Stato della Palestina, ma oggi mancano interlocutori chiari e affidabili: nel lungo termine, riconoscere uno Stato senza una rappresentanza legittima rischia di aumentare l’instabilità e portare a dittature e altre guerre”.

La replica del primo cittadino

Il parere del sindaco è differente: