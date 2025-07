La musica di Battisti tornerà all'iconico Mulino

L'annuncio è stato fatto dal vicesindaco Lorenzo Salzano: l'evento sarà il prossimo 14 settembre, ricorre peraltro nei giorni dell'anniversario della morte del cantautore romano. Il concerto è parte della rassegna "Emozioni - viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" ma la data di Anzano sarà più speciale che mai proprio perché ospitata da un luogo iconico come il Mulino, peraltro location scelta dall'artista per la copertina dell'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera, considerato tra i più grandi capolavori della sua carriera.

Così il vicesindaco Salzano ha annunciato la bella notizia: