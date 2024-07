La musica entra in casa di riposo

La Residenza San Giovanni di Asso ha ospitato un evento straordinario: lo spettacolo "Turandot" realizzato nell'ambito di Opera White grazie al Teatro Sociale di Como. Opera White è un progetto musicale innovativo che mira a portare l'opera lirica e i benefici della musica nelle strutture di ricovero per anziani, che vengono coinvolti attivamente nello spettacolo.

Il potere della musica

"Sono immensamente orgogliosa di tutti coloro che hanno partecipato al progetto Opera White - ha raccontato la direttrice Eleonora Elli - Questo percorso ha dimostrato quanto sia potente il legame tra arte e benessere, permettendo ai nostri ospiti di esprimersi e di crescere attraverso la musica. Lo spettacolo 'Memorie di un Amore' è stato un successo commovente, e voglio ringraziare di cuore i nostri pazienti, il coordinatore del progetto Francesco, gli artisti del Teatro Sociale di Como, le nostre educatrici e i nostri operatori per il loro sostegno. Questo progetto ha arricchito la vita di tutti noi e ha creato ricordi indelebili".

Non solo dunque la lirica è approdata in RSA, ma ha coinvolto in prima persona gli ospiti che tra prove, memorizzazione di brani, creazione di oggetti scenici hanno dato prova di grande capacità."

Il coinvolgimento

Ce lo raccontano loro stessi, apre il coro Maria:

"Le prove sono state tante ma necessarie. Lo spettacolo di oggi è stato sublime, con voci limpide da far sognare."

Anche Pia, il cui figlio era spesso presente alle prove, ha sottolineato l’importanza dei vari incontri formativi e delle prove per prepararsi al meglio.

"Il gruppo, inizialmente intimidito e ridotto in numero, è cresciuto ad ogni prova, con la partecipazione di familiari incuriositi dall’impegno dei nostri Ospiti. Tra i talenti emersi, il signor Angelo, il tenore ufficiale, che ha indossato abiti eleganti in tema con l’opera, guidava gli altri nel canto dalla prima fila. Le ospiti, tutte truccate, acconciate ed eleganti, si sono commosse ed emozionate per aver preso parte allo spettacolo" dichiara Lucia l'educatrice.

C’è anche chi, come la signora Lia, ha apprezzato qualche oggetto scenico, nel suo caso il ventaglio:

"È stato molto bello crearlo e utilizzarlo questa mattina, era bellissimo."

Tra il pubblico presente, composto da ospiti dell’Rsa, pazienti delle Cure Intermedie e familiari dei residenti, sono spiccate la commozione della signora Teresa e l’entusiasmo della signora Almerina, la quale, complimentandosi con tutti e volendo conoscere gli attori per ringraziarli uno ad uno, si è lasciata scappare un: "Ho dato la mano al tenore, che emozione!".

Gli attori coinvolti a fine spettacolo, colmi d’entusiasmo come la signora Armida, hanno confermato:

"È stato bellissimo, affascinante, da tenere gli occhi spalancati.”

Un bilancio positivo anche per l’educatrice Elisa: