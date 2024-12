La "Natività" di Barocci a Lariofiere: esposizione digitale direttamente dal Prado di Madrid

Visitatori accolti fino al prossimo 6 gennaio

Il capolavoro del tardo Rinascimento in Sala Porro

La Fondazione Lariofiere annuncia che, nell’ambito de Il Parco di Natale, aperto fino al prossimo 6 gennaio, sarà visitabile presso la Sala Porro di Lariofiere a Erba un’esposizione digitale dedicata alla "Natività" di Federico Barocci, capolavoro del tardo Rinascimento, custodito presso il Museo del Prado di Madrid. Un'opera realizzata nel 1597 su commissione del Duca di Urbino, la “Natività” del Barocci si distingue per lo straordinario realismo emotivo e l’innovativo uso della luce: la scena è interamente illuminata dal bagliore divino emanato dal Bambino Gesù che avvolge i protagonisti in un’atmosfera di sacralità e intima tenerezza.

Un modo per rendere accessibile a tutti il patrimonio artistico

Abbracciando la tendenza dei grandi musei nazionali e internazionali, Lariofiere rende accessibile a tutti, attraverso il digitale, un patrimonio artistico altrimenti distante. Questo impegno permette alla comunità locale di avvicinarsi a capolavori iconici e di vivere esperienze culturali di alto livello, così che l'arte si trasformi in un bene collettivo, promuovendo inclusione, educazione e partecipazione attiva alla cultura.

E' un percorso multimediale con anche filmati

La mostra si struttura in un percorso multimediale che prevede la visione di filmati che approfondiscono la figura dell’artista, l’iconografia dell’opera in esposizione e il significato della Natività nell’arte e nella letteratura. Nello specifico, l’ultima sezione vuole invitare il pubblico a riflettere sul significato attuale della Natività: in un momento storico caratterizzato da conflitti e

divisioni come quello odierno, siamo davvero capaci di accogliere il messaggio del Natale?

Ecco tutti gli orari per visitare l'opera

L'esposizione digitale sarà visitabile nei giorni e degli orari di apertura de Il Parco di Natale e accessibile con il biglietto d’ingresso.

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 dicembre dalle 14 alle 19.30; domenica 29 dicembre dalle 10 alle 19.30; lunedì 30 dicembre, martedì 31 dicembre, mercoledì 1 gennaio, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dalle 14 alle 19.30; domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 19.30.

Saranno organizzate visite guidate gratuite nelle giornate del 27 e 29 dicembre, del 5 e del 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30. E' gradita la prenotazione: ilparcodinatale@lariofiere.com oppure 031-6376473.