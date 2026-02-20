La nave sbilenca della Consulta giovani ha sfilato a Lurate Caccivio

Domenica 15 febbraio, la Consulta giovani di Villa Guardia ha sfilato a “Carnevalando” di Lurate Caccivio.

Pirati insieme alla Consulta giovani

Alla sfilata in maschera di Lurate Caccivio hanno partecipato anche i pirati della Consulta giovani Uaccat di Villa Guardia. Dopo un primo successo guadagnato a Olgiate Comasco con la “Nave Sbilenca – Ciurma Contenta”, anche il secondo evento ha dato soddisfazioni. “Ci siamo divertiti tantissimo, pubblico numeroso e coinvolgente tanto che anche questa volta anche famiglie si sono unite a noi per sfilare – commenta Daniele Trinca, membro della Consulta – Tanti complimenti e congratulazioni ricevuti per la nostra “nave sbilenca”. In molti ci volevano sul podio, ma per una manciata di voti siamo arrivati quarti. Poco importa: siamo comunque enormemente soddisfatti di queste due sfilate ed essendo solo il nostro terzo anno come partecipanti abbiamo fatto grossi passi avanti”:

Arrivederci al prossimo anno

“Il prossimo anno torneremo ancora più carichi… E, forse, faremo anche una trasferta fuori provincia al Carnevale di Varese, a cui ci hanno sempre invitato ad andare i nostri amici della proloco olgiatese. L’obiettivo sarà cercare di coinvolgere di più i nostri concittadini a sfilare con il gruppo, ma comunque da quando sfiliamo ogni anno il gruppo cresce e questo ci dà ancora di più la carica per i prossimi anni”.