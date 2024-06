"La Nostra Famiglia" coltiva il suo "Orto felice": "Servono volontari che possano aiutarci"

L’iniziativa targata Netweek "Facciamo fiorire la nostra Terra!", con le sementi fornite da Franchi Sementi grazie al supporto di Technoprobe, è sbarcata anche a "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini. La collaborazione è nata tramite il marianese d’adozione Giorgio Cattaneo, coordinatore degli educatori del Servizio residenziale terapeutico riabilitativo per minori, che segue da vicino il progetto "L’orto felice", nato nel 2021.

"Orto felice" un progetto nato in pandemia

"All'epoca arrivavamo dalla pandemia, mi chiesi quali dovessero essere gli obiettivi e i progetti da portare avanti. Qualche tempo prima un operatore aveva proposto l'iniziativa “Orto felice”, io sul tema non sapevo nulla, ma mi sono messo a studiare e così ci siamo messi in pista. Il primo anno siamo stati guidati dal nostro referente delle aree verdi, poi è stato stanziato un budget con cui sono stati presi vari attrezzi e la terra, mentre il gruppo Netweek ci aveva dato le prime sementi", ha spiegato.

Si impara il lavoro lento

In questi anni è nata anche una sorta di economia circolare attraverso cui l'iniziativa prosegue. I più felici sono sicuramente i ragazzi. "Qui imparano il lavoro lento, a differenza di altri tipi di esperienze a cui sono abituati nella vita quotidiana. Nel periodo invernale si va in orto due volte a settimana, in estate l’impegno è maggiore. Da settembre ci piacerebbe iniziare a fare il semenzaio". La finalità è proprio quella di offrire ai ragazzi un’opportunità che si traduce in un’esperienza significativa e concreta del concetto «prendersi cura di...» in completa ottica green.

A livello pratico sono aiutati e guidati dal personale educativo e socio assistenziale, assolvendo un compito con responsabilità all’interno di un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione e al mantenimento di un orto e alla coltivazione in serra di piccole piante da fiori in vaso. Gli obiettivi? Stimolare l’interesse per un’attività manuale, acquisire l’abilità di organizzare un piccolo compito, programmare le fasi dell’attività, gestire l’attesa della crescita del prodotto, acquisire abilità manuali, sviluppare le attitudini personali e favorire il loro futuro inserimento in contesti lavorativi protetti, con l’acquisizione e il mantenimento di competenze professionali e trasversali, utili all’occupazione in attività lavorative.

L'appello

Servono però uno o più volontari che possano occuparsi de «L’orto felice» mettendo a disposizione le proprie conoscenze sul verde e un po’ del proprio tempo: "Dovrebbe seguire il progetto in collaborazione con noi e i ragazzi, accompagnandoci durante l’anno, così come hanno fatto i volontari precedenti". Per chi fosse interessato, è possibile contattare «La Nostra famiglia» di Bosisio Parini tramite Giorgio Cattaneo per mail all’indirizzo giorgio.cattaneo@lanostrafamiglia.it oppure al numero 031877111.