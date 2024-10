La Nostra Famiglia di Ponte Lambro chiude il 70° con una mostra di disegni dei bambini

La mostra "Quel che c’è, c’è già!" si terrà presso l'associazione giovanile e culturale Lo Snodo a Erba oggi e domani, 19 e 20 ottobre

Si chiudono le proposte per l'anniversario del Centro di riabilitazione

Tappa finale dei festeggiamenti per il 70° anniversario del Centro di riabilitazione La Nostra Famiglia di Ponte Lambro: si tratta della mostra "Quel che c’è, c’è già!", che si terrà presso l'associazione giovanile e culturale Lo Snodo a Erba oggi e domani, sabato 19 e domenica 20 ottobre.

L'esposizione è il punto di arrivo di un percorso annuale di attività grafiche, pittoriche, manuali ed espressive dei bambini della scuola primaria in carico al centro di riabilitazione. Sono circa cinquanta opere, realizzate con tecniche diverse.

Lo stupore di chi guarda la mostra e dei bambini che la creano

"Lo scopo del nostro lavoro e il fine della mostra è stupire e stupirsi: lo stupore è prima di tutto quello che emerge nel momento in cui ogni bambino si scopre capace e autore del bello, ma lo stupore è anche di chi guarda e, vedendo, immagina e fantastica. Il lavoro finale, l’opera d’arte, non sono semplici oggetti, ma nascono da storie e propongono storie - spiega la responsabile del Centro, Barbara Ponti - Il bambino che crea non si limita a fare o a eseguire una sequenza manuale predisposta dall’adulto ma racconta sé stesso e racconta a sé una storia: chi è quell’uccellino che sto disegnando? da dove arriva? dove va? L’augurio è che ogni adulto che viene a vivere la nostra mostra, possa immaginare, creare una storia, fantasticare di fronte a ciò che vede".

Ospiti presso la sede de Lo Snodo in stazione a Erba

"Siamo molto felici di accogliere presso la nostra sede in stazione a Erba la mostra "Quel che c'è, c'è già!" - commenta il presidente dell’associazione Lo Snodo, Simone Pelucchi - Negli stessi orari terremo aperta anche la nostra aula studio, in modo che anche gli studenti presenti possano visitare la mostra. Tra i nostri obiettivi, infatti, c’è proprio quello di fare rete sul territorio e mettere in campo azioni che favoriscano l'integrazione e l'inclusione. Ringraziamo La Nostra Famiglia per la bella collaborazione messa in atto su questa iniziativa".

Il punto di partenza è la persona, l'umano

"Noi operatori siamo scopritori di risorse e agevolatori di scoperte da parte dei bambini perché quello da cui partire per abilitare, potenziare, sostenere, sviluppare, c’è già - – conclude la coordinatrice educatori primaria e curatrice della mostra, Pinuccia Ziccardi - Il punto di partenza, la ricchezza, è la persona, l’umano. Tutto il resto, tutto il dopo, poggia su questa certezza: il bambino e il suo essere, il bambino e il suo esserci".