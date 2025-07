La “Notte Arancione” fa rima con pienone

L’evento

Gastronomia, musica e intrattenimenti vari nel centro cittadino pedonalizzato.

Migliaia di persone hanno “occupato” festosamente il centro di Olgiate Comasco”: la “Notte Arancione” ha fatto il pieno.

La manifestazione

È la festa piú partecipata, ha messo insieme una quindicina di associazioni: ieri, sabato 12 luglio, movida lungo la strada statale, per l’occasione pedonalizzata, e in varie zone cittadine.





Gli organizzatori

L’idea del Vespa Club Olgiate Comasco, che ha organizzato l’evento insieme al Comune, si è dimostrata vincente. Prese d’assalto le zone più gettonate: cortile del Medioevo, parco di Villa Peduzzi, parco di Villa Giardini, piazza Italia, tanta gente lungo la statale e flusso continuo tra le varie strade collegate dalla “Notte Arancione”. Soddisfatti Graziano Mirandi, presidente dei vespisti, e il sindaco Simone Moretti, all’unisono nel sottolineare come la manifestazione abbia riscosso grande successo.

Intrattenimenti in serie

Proprio la partecipazione ha confermato l’appeal della manifestazione. Piace alle famiglie, ai giovani, agli adulti e agli anziani. Intrattenimenti per tutti i gusti: balli in piazza Italia e al Medioevo, schiuma party straripante sul piazzale di via Leonardo da Vinci.