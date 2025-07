La "Notte Arancione" pedonalizza il centro città e lo riempie di attrazioni

Olgiate Comasco

Ecco il programma della manifestazione organizzata da "Vespa Club" e Amministrazione comunale.

Torna la manifestazione che attira a Olgiate Comasco migliaia di persone: tutto pronto per la "Notte Arancione".

La manifestazione

Dietro le quinte c'è il lavoro del "Vespa Club Olgiate Comasco" e dell'Amministrazione comunale. Sabato 12 luglio, con inizio alle 18 e fino alla 1 di notte, l'evento clou dell'estate olgiatese. "Grazie - la sottolineatura del sindaco Simone Moretti - a chi ha creduto, insieme a me, dopo gli anni passati in sordina a causa della pandemia, a provare a far tornare gli olgiatesi in piazza e per le strade, per un evento che ha sempre fatto registrare un notevolissimo gradimento di pubblico e partecipazione. Grazie al "Vespa Club Olgiate Comasco" che, forte dell'organizzazione delle tre edizioni di "Notte Bianca", ha ridato lustro e vigore a questa notte d'estate con l'arancione come colore dominante e che da tre anni lavora come co-organizzatore in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale. Grazie alla Pro loco e alle associazioni olgiatesi che parteciperanno ancora una volta numerose: una quindicina con alcune new entry e graditi ritorni. Grazie alle nostre attività commerciali che hanno confermato la preziosa presenza alla quarta "Notte Arancione" di Olgiate Comasco".

"Partecipate indossando qualcosa di colore arancione"

Dal primo cittadino l'invito a partecipare indossando qualcosa di colore arancione. "Esprime entusiasmo, armonia, fantasia, è il colore dell'estate", le parole del sindaco Simone Moretti.

Programma articolato

Graziano Mirandi, presidente del "Vespa Club Olgiate Comasco" veicola entusiasmo: "Ci saranno tante attrazioni, non solo punti ristoro e intrattenimento musicale. Tra le novità, le animazioni per i bimbi: abbiamo dedicato molta attenzione proprio ai partecipanti più piccoli. Spazio anche alla cultura, alla fotografia, ai giochi e al divertimento. La manifestazione attira davvero molte richieste da parte di chi vuole partecipare anche da fuori Olgiate Comasco. Abbiamo cercato distribuire al meglio i punti ristoro, le esposizioni e gli intrattenimenti".

Le attività

Per le vie del centro bancarelle, mercatini e hobbisti, in via Vittorio Emanuele performance di body painting con Benedetta Carugati (iniziativa a cura del sodalizio vespistico), "Binario 24" in piazza Umberto, gazebo informativo e assistenza Areu col Sos di Olgiate Comasco nel parcheggio di fronte alla palestra di via Tarchini.

I giochi e i divertimenti

In piazza Volta calcetto con tiro dei rigori; in via Tarchini "Volagorà" con la pesca a premi, tiro a segno, pista per quad elettrici, punchball; in piazza Italia truccambini a cura del "Vespa Club Olgiate Comasco"; in piazza della chiesa pesca a premi; al Medioevo la Bella e la Bestia in Fiaba; nel parcheggio di via Leonardo da Vinci lo Schiuma Party; itineranti in centro i trampolieri del Mondo dall'alto e le Fate del bosco incantato, a cura del "Vespa Club Olgiate Comasco".

Le esposizioni

Nel parco privato di Villa Giardini, messo a disposizione dal proprietario, esposizione di quadri a cura del circolo culturale "Dialogo" e possibilità di ammirare veicoli d'epoca del gruppo "Auto storiche con Stile". Nella stessa location il gruppo fotografico "Diapho's" coinvolgerà i partecipanti nei selfie sulla Vespa. In piazza della chiesa mostra di pizzi e laboratorio di "Armonia dei fili".

Le proposte gastronomiche

Il "Vespa Club Olgiate Comasco" avrà come base il cortile del Medioevo: tagliere, pasta silana, polpette fritte, lonza in carpione, panino silano arancione, crocchette di patate, polenta e zola, gelato artigianale, cocktail. Al parco Boselli i volontari dell'associazione "La Corte di Baragiola" con il loro punto ristoro. Nel parco di Villa Giardini Alpini e "Avis" con straccetti di pollo fritto con lime e pepe rosa, servizio bar e frittelle. L'associazione "Noi" dell'oratorio in piazza col suo punto ristoro. In via San Gerardo operativa l'associazione "Gemellaggio Liancourt" con bollicine francesi. Nel parco di Villa Peduzzi la Pro loco olgiatese proporrà frittura di sarde, costine e servizio bar. In piazza Italia "Mi vida dance school" con panino chimichurri e pattatine. In via San Gerardo punto ristoro con Armando e cocktail spagnoli. Inoltre frittelle e caramelle per le vie del centro, negozi e locali pubblici aperti.

La musica

Al Medioevo col "Vespa Club Olgiate Comasco" la Fiaba la Bella e la Bestia con Piè Dones e Moira, tributo a Vasco Rossi, scuola di ballo, latino, musica anni 80, tributo a Elton John, Lady Gaga ed Elvis Presley. Al parco Boselli intrattenimento musicale. In piazza della chiesa musica in diffusione. In piazza Italia i balli di9 "Mi vida dance school". In via San Gerardo musica e pop jazz col "Corpo musicale olgiatese". In via San Gerardo dj Samu. In piazza della chiesa Spiderman col suo sax. In via Milano auto tuning con "ET Tuning Club".

Le strade chiuse

Dalle 18 sarà chiusa al traffico la strada statale Briantea tra l'intersezione con via Segantini e via De Amicis. Chiuse al traffico anche le strade interne: via Volta, via Lucini, via Manzoni, via Rovelli, via Volpi Caimi, via San Gerardo, via Santa Caterina, via Silvio Pellico, via Luraschi, via Trachini fino alla rotatoria della palestra comunale, via Angelo e Mary Roncoroni.