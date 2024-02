La nuova dirigenza di Asst Lariana ha incontrato sindaci e medici di base del Distretto di Cantù e Mariano

Asst Lariana ha incontrato i sindaci e i medici di medicina generale del Distretto di Cantù e Mariano Comense.

il direttore socio sanitario ha incontrato all'ospedale di Cantù i sindaci del Distretto di Cantù e Mariano Comense.

All'attenzione dei rappresentanti istituzionali degli enti locali Stucchi ha riportato il tema delle risorse umane, oggi carenti, e quello della presa in carico dei pazienti cronici e della necessità di creare una rete sul territorio per rispondere ed assicurare questa presa in carico.

Per l'ospedale di Cantù sono stati confermati tutti gli interventi programmati e per quanto riguarda il presidio di Mariano Comense il direttore generale ha assicurato: "Farò di tutto per affrontare il problema (facendo riferimento alla causa con l'impresa che aveva vinto la gara per la riqualificazione dell'edificio B, ndr)".

Concluso l'incontro con i sindaci, a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo, e Serafino Grassi, presidente della conferenza dei sindaci di Asst Lariana, la direzione ha incontrato i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici della continuità assistenziale, attori fondamentali nella creazione della rete sul territorio.

"Il vostro passaggio ad Asst Lariana facilita il processo di integrazione ospedale-territorio" ha sottolineato Morlotti. Il direttore del Distretto di Cantù e Mariano Comense, Carmine Paparesta, e il coordinatore degli infermieri di Famiglia e Comunità Denis Pace hanno presentato i servizi della Casa di Comunità (Punto unico di accesso, Centrale Operativa Territoriale, ambulatorio degli infermieri di Famiglia e Comunità). La dottoressa Cristina Della Rosa, direttrice delle Cure Primarie, ha spiegato le differenze tra le varie tipologie di assistenza/percorsi che possono essere attivati e sottolineato l'importanza di collaborare insieme per la presa in carico dei pazienti cronici.