La nuova farmacia è realtà

Dopo mesi di attesa scanditi da passaggi burocratici e verifiche tecniche, la comunità di Bregnano si prepara ad accogliere un secondo presidio fondamentale per il territorio: finalmente apre la seconda farmacia di via Kennedy 19M, a Puginate.

L’inaugurazione

Un momento atteso, che arriva dopo il via libera formale seguito al sopralluogo ispettivo di Ats di metà giugno. Il taglio del nastro si terrà il 17 di agosto e per le due settimane successive la farmacia resterà aperta, a disposizione di chi rimane in città e di chi sarà già rientrato dalle ferie.

Il commento della sindaca

La notizia è stata confermata con soddisfazione dalla sindaca Elena Daddi:

«La data di apertura è stata comunicata da Ats a seguito degli accertamenti e delle procedure che ha messo in campo in tutti questi mesi».

Presto il giovane staff composto dal gestore, il dottor Giorgio Tassone, e dalle dottoresse Elena ed Elisabetta Canova prenderanno posto nella struttura. Oltre alla tradizionale dispensazione di farmaci, la nuova farmacia punta a diventare un centro di riferimento per salute e servizi per le famiglie e le fasce più deboli. Tra le iniziative future figurano una serie di agevolazioni economiche e scontistiche dedicate ai residenti, come la tessera d’argento riservata agli anziani, e riduzioni mirate sui prodotti per l’infanzia.