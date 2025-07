La nuova farmacia sta diventando realtà

La novità

Si avvia alla conclusione l'iter di affidamento previsto per il servizio in via Menegardo

La nuova farmacia in via Menegardo a Bregnano sta diventando sempre più una realtà: sono due le offerte pervenute per la gara indetta per la sua assegnazione.

L'obiettivo

Con questa nuova attività arriveranno anche sconti per i bimbi e per gli anziani di Bregnano e nuovi servizi. «Abbiamo pensato a tutte le età. Oltre al servizio infermieristico di base, come possono essere le medicazioni e le punture, abbiamo inserito un punteggio maggiore per chi effettua la consegna a domicilio per i diversamente abili e per gli over 75 residenti in paese - spiega il sindaco Elena Daddi - Abbiamo pensato a una tessera “d'argento” per gli anziani bregnanesi che prevede uno sconto minimo del 10% sui prodotti da banco, la fornitura di latte per neonati residenti a prezzo di costo e di pannolini con lo sconto del 10%».

Altri servizi

Daddi ha quindi aggiunto: «Tutti questi servizi sono volti a garantire maggiori vantaggi per i residenti. Poi ci sarà la misurazione della pressione gratuita e alcuni controlli. E l'organizzazione di corsi e di iniziative per le patologie più invalidanti che si sono diffuse in questi anni – prosegue il sindaco – Maggiori risultati sono previsti per chi tiene aperto a tempo pieno, magari anche al sabato pomeriggio ed eventualmente qualche apertura domenicale». Sarà la stazione unica appaltante della Provincia di Monza e Brianza ad affidarla a chi si aggiudicherà la gara. L'affidamento è previsto entro la fine di luglio. «Devo dire che siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo risultato – è il commento conclusivo del sindaco Daddi – Sono state due le offerte pervenute nei termini. La farmacia verrà aggiudicata per trent'anni a chi corrisponde meglio ai requisiti stabiliti dall'Amministrazione».