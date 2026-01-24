La nuova sede dell’Auser è un presidio di sicurezza nel parco comunale

Consegnate le chiavi della nuova sede dell’Auser di Olgiate Comasco.

La novità nel parco comunale

Dopo aver partecipato a una manifestazione di interesse pubblicata dal Comune, l’Auser ha ottenuto la disponibilità dell’ex palazzina del custode, nel parco comunale di Villa Peduzzi. Sul Giornale di Olgiate in edicola da oggi, sabato 24 gennaio, un ampio servizio sulla cerimonia di consegna delle chiavi della sede e la presentazione dei locali.

La riqualificazione

Prima di affidare i locali all’associazione presieduta da Vladimiro Pina, il Comune ha completato un intervento di riqualificazione per circa 180mila euro. Rifatti gli impianti, il vespaio, e i bagni, oltre a una generale sistemazione degli spazi.

Un presidio di sicurezza

Ieri, venerdì 23 gennaio, alle 9.30, la consegna delle chiavi da parte del sindaco Simone Moretti. Presenti i volontari del sodalizio e il presidente di Auser provinciale Massimo Patrignani, gli assessori Luca Cerchiari, Stefania Mancuso e Flavio Boninsegna. È intervenuta anche la capogruppo di minoranza Donatella Silvia. Proprio il primo cittadino, allineato al presidente dell’Auser, ha sottolineato come la nuova sede affidata all’associazione rappresenti anche un presidio di sicurezza nel parco comunale.