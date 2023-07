L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù lascia la sua città di origine anche per svolgere gli allenamenti: coach Meo Sacchetti e i suoi si sposteranno a Seveso.

La Pallacanestro lascia Cantù anche per gli allenamenti: si va al PalaPrealpi di Seveso

Dopo aver lasciato il Pianella per le gare casalinghe, ora la Pallacanestro Cantù abbandonerà anche il Toto Caimi di Vighizzolo. Una decisione che trova la sua causa nella necessità di avere degli spazi più ampi e praticamente destinati solamente alla prima squadra biancoblù.

La destinazione sarà quella del PalaPrealpi di Seveso, l'impianto che aveva già ospitato l’attività di un’eccellenza sportiva canturina come la Briantea84, che lo aveva utilizzato come proprio quartier generale per ben 19 anni.

“Abbiamo voluto – commenta il General Manager della Pallacanestro Cantù, Alessandro Santoro – soddisfare una precisa richiesta del nostro staff che già da qualche tempo necessitava di una struttura differente per l’organizzazione del lavoro della prima squadra. Seveso diventerà la nostra casa stabile per il prossimo triennio, in attesa della realizzazione della Nuova Arena di Cantù, e potrà ospitare anche le formazioni giovanili del PGC aumentando ulteriormente le occasioni di sinergia tra le due realtà”.

