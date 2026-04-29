La passione per la famiglia e il lavoro: addio a Vittorio Tino

Legatissimo alla sua famiglia, dedito al lavoro e circondato da tanti amici: Olgiate Comasco ha dato l’addio a Vittorio Tino, scomparso all’età di 66 anni a causa di un incidente mentre lavorava in un cantiere a Vicenza.

L’incidente

Il fatale incidente è accaduto lo scorso 16 aprile, mentre Vittorio Tino era impegnato al depuratore di Casale, a Vicenza. Residente a Lomazzo ma originario di Olgiate Comasco, dove appunto è stato celebrato il funerale, prima della tumulazione al cimitero di viale Trieste.

L’addio

Alle 10 della mattinata odierna, mercoledì 29 aprile, la chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano ha radunato una folla stretta attorno alla famiglia di Vittorio Tino. Don Alberto Dolcini, collaboratore parrocchiale, nell’omelia del funerale ha sottolineato proprio la numerosa partecipazione e quelle che sono state le caratteristiche di Vittorio: “La passione per la famiglia, la passione per il lavoro”.

Una scomparsa improvvisa

“Ci rendiamo conto di quanto siamo fragili, di quanto siamo deboli, di quanto basti poco perché la nostra vita si spenga – la riflessione del sacerdote – Gesù ci invita a essere capaci di vegliare, di essere attenti, a metterci tutto il nostro impegno ad amare. Oggi siamo qui ad accompagnare il nostro fratello Vittorio, che in maniera così improvvisa, così inattesa, il Signore ha visitato. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e affidiamo la sua vita al Signore, gli affidiamo la sua passione per la famiglia, la sua passione per il lavoro”.