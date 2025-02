"La più bella del mondo" ha fatto tappa a Bellagio

Il concorso nazionale "La più bella del mondo" ha fatto tappa nei giorni scorsi a Bellagio. Tra le partecipanti anche l'assese Yeny Bianchi eletta "Miss senza trucco".

Selezione provinciale

La selezione provinciale è stata ospitata dall'hotel ristorante Mirabeau, dove le "miss" si sono ritrovate per una serata all'insegna del divertimento presentata da Leo Bosi. A intrattenere il pubblico anche uno spettacolo di illusionismo con Matteo Carraro. In giuria anche Edoardo Raspelli, Aristide Malnati, Patrick Pugliese e "La più bella del mondo" 2024 Sofia Garavello.

A vincere Giulia Crippa, 21enne di Aicurzio (Monza Brianza). La fascia di "Miss senza trucco" è andata appunto a Yeny Bianchi, 20enne di Asso. Terza Athena Monti, 20 anni, di Cernusco sul Naviglio (Milano); quarta Greta Baronio, 15 anni, di Pontevico (Brescia),quinta Martina Scotti, 21 anni, di Somaglia (Lodi).

“Niente fascia ma complimenti per la sua simpatia e la sua disinvoltura anche a Doriana Muraca" ha commentato il presidente della giuria, Edoardo Raspelli. Doriana Muraca ha 24 anni ed è di Valmadrera (Lecco).

“La serata è stata anche l’occasione per scoprire la buona cucina casalinga del semplice accogliente panoramico ristorante hotel Mirabeau - ha proseguito Raspelli - Ho scoperto, ad esempio, grazie a Marco Pontiggia, i prodotti di una piccola azienda valtellinese, la Brisval di Chiavenna, che, tra l’altro, produce sei tipi diversi di bresaole di carni differenti: di bovini di Fassona Piemontese, ma anche di limousine, di Angus, di Wagyu…”. Il menu della serata comprendeva anche lasagnetta bianca con zucchine e prosciutto cotto alle erbe mediterranee, gnocchi di patate con ragù di cinghiale, ossobuco del Mirabeau con polenta, torta di mele, “casalinga come l’ottimo pane”.

Concorso nazionale

Il concorso "La più bella del mondo" nasce ufficialmente dall’ex patron Pierluigi Ferrari a Cannes il 22 maggio 1998 alla 51° edizione del Festival del Cinema, durante una conferenza stampa alla presenza dei media internazionali e annunciata sul Nice Matin, nel salone del Grand Hôtel La Croisette, dove è nato lo storico Festival del Cinema. Nella vetrina promozionale (con un parterre eccezionale come il Festival Internazionale del Cinema di Cannes dove sono presenti ad ogni edizione circa 4.000 giornalisti, 210 canali TV e 450 fotografi) ha trovato spazio il patron Pierluigi Ferrari per organizzare, a partire dal 1999, la finale Mondiale del World beauty contest ”The most beautiful in the World”. Dal 2014 il concorso passa nelle mani dell’attuale patron, Cesare Morgantini, presidente dell’Associazione culturale Monnalisa Management, che già dagli arbori collaborava al concorso.

Il "grazie" degli organizzatori va anche ai numerosi sponsor della serata tenutasi a Bellagio. Hanno contribuito, infatti, Simo e Cami estetica (Erba), Alga srl (Bellagio), Mainetti Piercarlo sas (Erba), Postumia vini srl (Loncon, Venezia), LD 2020 (Bellizzi, Salerno), Bomm pizzeria di Veggian Sara (Seregno, Monza Brianza), Il mondo della bellezza (Pontelambro, Como), Fotoottica Fantinato snc (Erba), Società Agricola Fratelli Pirovano srl (Bellagio), New B srl (Eupilio, Como), Brisval srl (Chiavenna, Sondrio), AR arreda e ristruttura (Merone, Como), Aceti Group srl (Asso, Como), Villa Vitali (Bellagio, Como), MA srl (Erba, Como), Valsecchi Roberto (Canzo, Como), Autocarrozzeria Giulio Goglio (Lasnigo, Como).