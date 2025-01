La Polisportiva invita all'incontro di sensibilizzazione sull'autismo

Una serata di sensibilizzazione sull'autismo insieme alla Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno.

"Siamo parte di questo mondo, non un mondo a parte"

Per venerdì 31 gennaio, alle 20.30, al palasport di via Brella, in località Cagno, è in programma "Siamo parte di questo mondo, non un mondo a parte": incontro che ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'autismo. Una serata aperta alla partecipazione di genitori, insegnanti ed educatori.

I relatori

E' previsto l'intervento di tre relatrici: Sonia Zorloni, pedagogista; Valentina Panarisi, mamma di Marco e mediatrice interlinguistica e interculturale; Ludovica Volpi, mamma di Daniele e social media strategist.

Partecipazione gratuita

L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica mammainandaut.shop@gmail.com.