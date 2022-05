La Polizia locale di Cantù partecipa ad un corso di aggiornamento delle tecniche operative

le novità

Il corso, della durata di quattro giornate e riservato ai soli operatori del corpo intercomunale, è stato tenuto dal Commissario Alessandro Baroc, istruttore certificato del comando canturino. Il corso ha previsto l’uso e il maneggio delle armi, l’impiego degli strumenti di autotutela, ovvero il bastone estensibile e lo spray irritante, le tecniche di ammanettamento e di perquisizione personale. Tali attività formative verranno “esportate” anche ad altri corpi di Polizia Locale della provincia di Como e delle province limitrofe.

Nell’occasione, sono state, inoltre, testate alcune nuove dotazioni del comando. Il corso ha, infatti, previsto l’introduzione all’uso dei nuovi cuscini di protezione per l’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori. Il corpo si è, inoltre, ultimamente dotato di caschi per i servizi ausiliari di tutela dell'ordine pubblico e di metal detector portatile, utile per la ricerca di armi da fuoco e da taglio. Sempre nell’ambito della formazione specialistica, il giorno giovedì 5 maggio, si è tenuto il corso di infortunistica stradale a cura del Vice Comandante Gabriele Caimi. Le attività di formazione e le nuove dotazioni consentono, oltre a una più efficace operatività, di incrementare la sicurezza degli operatori e la

tutela della cittadinanza.

L’assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha così commentato: “E’ di fondamentale importanza investire nella formazione e nell’introduzione di nuove dotazioni. Ricordiamo come solo poche settimane fa due agenti di polizia locale abbiano riportato lesioni durante un arresto a seguito di una richiesta di intervento da parte della cittadinanza".