La Polizia locale intercomunale Briantea ha una nuova comandante

Polizia locale intercomunale Briantea: dal 4 marzo è entrato in servizio la nuova comandante Vincenza Granito.

Polizia locale intercomunale Briantea assunta la nuova comandante

Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Alberto Rivetti, alla guida del Comune capofila della convenzione che include, oltre ad Anzano, Orsenigo, Alserio, Montorfano e Brenna e ha Montorfano come centrale operativa, è stata ufficialmente assunta la comandante, il cui contratto avrà durata fino al 31 luglio per 9 ore settimanali. Granito, 63 anni, è infatti già comandante della Polizia locale di Inverigo, in cui opera dal 1987. Ha preso servizio dal 4 marzo scorso, in sostituzione del comandante Biagio Gallo il cui mandato non è stato rinnovato per il terzo anno consecutivo.

Come annunciato dal sindaco Rivetti nelle scorse settimane, infatti, "l’intenzione per il Corpo di Polizia intercomunale era di assumere una figura che si è già misurata con realtà più grandi e di lunga esperienza che possa guidare un territorio vasto come il nostro".

