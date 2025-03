La Polizia locale sventa un raggiro

Il Comando di Polizia Locale di Cantù, concluse le attività di indagine d’iniziativa, ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria un giovane, di 23 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, per tentata truffa e per falsità materiale, a seguito di un intervento effettuato nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio.

Il fatto

Lo scorso venerdì, un’autopattuglia della Polizia locale canturina era intervenuta, poco prima delle 17, nei pressi della Farmacia di via Matteotti, a causa di un presunto mancato rimborso di prodotti acquistati attraverso il distributore automatico. Gli operanti sottoponevano a controllo il giovane, intento a richiedere il rimborso della somma di circa 40 euro.

Il controllo

Lo stesso, privo di documenti, veniva accompagnato presso il Comando di via Manzoni e, successivamente, in Questura a Como per i rilievi fotodattiloscopici. L’uomo, di nazionalità italiana, con precedenti specifici, avrebbe tentato di raggirare gli addetti della Farmacia, tentando di ottenere ingiustamente il rimborso. Prima inviando richieste a mezzo posta elettronica e poi, successivamente, presentandosi di persona in Farmacia ed esibendo uno scontrino artatamente creato.