La Pontelambrese omaggia l'ex presidente Figc

La società festeggia i cinquant'anni dalla sua fondazione

Un appuntamento ormai tradizionale che si arricchisce

Quest’anno la decima edizione del trofeo dedicato a Giacinto Facchetti si arricchisce, in vista del cinquantesimo dalla fondazione della Pontelambrese. Ma non è solo per questo importante traguardo, perché accanto al nome del grande giocatore nerazzurro c’è ora anche quello di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc scomparso il 28 gennaio del 2023 e fondatore della società calcistica di Ponte Lambro.

Un modo per rimarcare l'affetto verso il pontelambrese illustre

"Abbiamo voluto rimarcare il nostro affetto al nostro presidente dedicandogli l’evento più importante che organizziamo - ha spiegato Federico Laiso, presidente della Pontelambrese - Proprio a lui, che al “Facchetti” non mancava mai". Così la manifestazione, che ha preso il via giovedì 25 aprile e si chiuderà il 16 giugno prossimo, da quest’anno sarà nel segno anche dell’ex sindaco e presidente della Figc.

Anche per il cinquantesimo verrà ricordato con qualcosa di particolare

"Ancora oggi non sembra vero che non ci sia più. Siamo frastornati, ma consapevoli che la vita debba andare avanti - prosegue Laiso - Noi cerchiamo sempre di ricordarlo come possiamo: gli abbiamo intitolato il centro sportivo e a giugno, con i festeggiamenti ufficiali per il cinquantesimo, non mancheremo di omaggiarlo. La società, infatti, è nata proprio grazie a lui, che è stato tra i fondatori".