La primaria ha un nuovo laboratorio di scienze

Un nuovo Laboratorio di Scienze alla primaria di Tavernerio: la novità è stata possibile grazie ai finanziamenti del Pntr e la collaborazione tra il Comprensivo “Don Milani”, le famiglie e l’Amministrazione comunale.

Ultimato grazie alla sinergia tra scuola, Comune e famiglie

Grazie ai fondi Pnrr la primaria di Tavernerio ha potuto predisporre nella sua sede un nuovo laboratorio di scienze: uno spazio moderno e dedicato alla scoperta, alla sperimentazione e alla curiosità dei bambini. Il progetto è stato ultimato grazie al contributo volontario dei genitori e al supporto del Comune, che hanno permesso di arredare l’ambiente rendendolo un luogo funzionale e accogliente.

I docenti della primaria hanno poi seguito un percorso di formazione per poter utilizzare il laboratorio e coinvolgere i bambini in esperienze didattiche coinvolgenti, in sicurezza.

“Si tratta di un investimento importante per il futuro degli alunni – spiegano dal Comprensivo – Nato grazie alla sinergia tra scuola, famiglie e Comune che hanno permesso la creazione di uno spazio pensato per offrire agli studenti un ambiente moderno, dove la teoria incontra la pratica e dove i ragazzi possono imparare divertendosi. Investire nella scuola significa investire nei nostri studenti e nel loro futuro”.