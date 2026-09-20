La Pro loco cerca nuovi volontari

La Pro loco di Carugo cerca rinforzi. A due anni dalla rifondazione del direttivo, il gruppo è alla ricerca di nuovi volontari che possano contribuire all’organizzazioni degli eventi e delle manifestazioni di calibro sempre più alto.

Il commento del presidente

Ha commentato il presidente Ivan Redaelli:

«In questi anni il numero di eventi realizzati è aumentato, arrivando a oltre una ventina all’anno. È migliorata di netto anche la qualità delle proposte. Da qui è nata quindi l’esigenza di disporre di un furgone, di cui è ancora in corso la raccolta fondi (chiude a fine settembre e su 7mila euro il gruppo ha raggiunto quota 3.920 euro donati). Serviva spostare più materiale rispetto a prima. All’inizio ci siamo appoggiati alle altre associazioni ma adesso ci siamo ritrovati in pochi nella gestione e abbiamo bisogno di altre mani».

Gli ambiti in cui si può contribuire sono diversi. Ci si può mettere in gioco nell’organizzazione di eventi, politiche giovanili, comunicazione, gestione della rassegna teatrale e nel fornire un aiuto pratico durante le feste, «l’area in cui sono maggiori mancanze».

L’appello

Le nuove idee e la voglia di fare non mancano. Ma il gruppo, composto da un direttivo di nove persone, si ritrova ora sotto staff.

«Realizzando uno o più eventi al mese, servono non solo altri volontari ma anche che l’aiuto sia costante nel tempo, con la consapevolezza che gli impegni aumentano nel momento delle manifestazioni estive, il clou delle proposte, e in questo momento con la preparazione dell’ottobre carughese», ha continuato il presidente, da poco affiancato dal neo promosso vicepresidente Benjamin Cucchi.

Il recupero dei rioni

Prosegue inoltre il progetto sul recupero dei rioni. Durante l’ottobre carughese saranno proposti giochi e iniziative legati al tema, affidandone la gestione ai Giovani per Carugo.

«L’obiettivo è far crescere progressivamente interesse e partecipazione nel progetto, finora rimasti contenuti – ha proseguito Redaelli – Non deve necessariamente essere legata al solo carnevale ma può diventare uno strumento più ampio per coinvolgere la comunità. A noi piace l’idea dei rioni, ma non per forza va applicata al carnevale».

Per farlo, però, servono risorse umane. L’appello della Pro loco è quindi rivolto a chi voglia mettere a disposizione il proprio tempo e competenze sia nella preparazione degli appuntamenti sia durante le manifestazioni. Per rispondere alla ricerca contattare il gruppo via mail a prolococarugoaps@gmail.com o WhatsApp al 375.9117271.