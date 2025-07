La Pro Loco ha un nuovo direttivo: riparte l'associazione

associazionismo

La Pro Loco di Rezzago ha un nuovo direttivo e può così ripartire. Negli ultimi mesi, infatti, il futuro dell’associazione era divenuto incerto anche per via di una diatriba col Comune, ma non solo.

Nuovo consiglio

Nei giorni scorsi è stato comunicato il nuovo consiglio: presidente Dina Cairoli, vice Corrado Binda e Federico Vallè, segretario Alessio Pozzi, economo cassiere Claudio Montonati, consiglieri Marco Chiapin e Fabrizio Tagliabue.

"Finalmente si è riusciti a dare un futuro a questa pazza Pro Loco, le speranze erano quasi perse, le forze allo stremo, ma grazie a un gruppo di affezionati di Rezzago e alla fiducia dell’assemblea dei soci si è riusciti a costruire un nuovo direttivo - spiegano dal sodalizio Non sarà apprezzato da molti, magari anche criticato da tanti, ma l’importante è aver dato continuità all’associazione che stava per chiudere dopo quasi 70 anni di storia".

In merito ai problemi col Comune in merito alla sede della Pro Loco, sarebbe in corso di definizione un accordo rinnovato per l’utilizzo degli spazi comunali sgomberati nei mesi scorsi.

"Ricordiamo che fiducia e trasparenza sono la base di un’associazione di volontari, che non si intascano nulla, ma fanno di tutto, mettendoci tempo, sudore e discussioni famigliari, solo per il bene del paese", concludono i volontari.