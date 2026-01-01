La Pro loco piange Silvano, vicepresidente e storico volontario

La Pro loco Anzano piange Silvano Longoni, vicepresidente e storico volontario. E’ scomparso martedì 30 dicembre a 61 anni.

Volontario instancabile

Longoni è scomparso martedì 30 dicembre a causa di una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo. Nativo di Arosio, ha lavorato per una vita alla Poliform ed era in pensione da circa un anno e mezzo. Da molto tempo abitava ad Anzano e da sempre si adoperava con grande impegno e disponibilità per la Pro loco: ancora di più da quando aveva raggiunto la pensione. Nella stessa associazione guidata da Roberto Battigaglia ricopriva la carica di vicepresidente, ma soprattutto non mancava mai in occasione degli appuntamenti tradizionali: la castagnata di settembre, la festa paesana a luglio, la slitta natalizia… Il tutto senza mai comparire o desiderare di stare sotto i riflettori.

“Silvano era un punto di riferimento per la nostra associazione: una figura sempre presente, nell’ombra, non amava apparire ma c’era sempre – ricorda Stefano Bergna, volontario ed ex presidente della Pro loco Anzano – L’associazione era il suo mondo e lui non mancava mai: ,montaggio, smontaggio, organizzazione… Era un trascinatore e ha portato nella nostra associazione anche il figlio Alessandro, a sua volta volontario. Mancherà davvero a tutti noi, anche in un momento in cui è sempre più difficile trovare volontari e persone volenterose come lo era lui”.

A ricordare l’instancabile volontario anche l’Amministrazione comunale. “Silvano era un uomo di rara buona volontà, una persona disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri – è il ricordo del vicesindaco Lorenzo Salzano – E un uomo di animo gentile che si metteva a disposizione della comunità anzanese. Non possiamo che ricordarlo commossi tutti quanti. Si è sempre messo a disposizione del paese: era impossibile non volergli bene. Come Amministrazione abbiamo perso un cittadino modello. Persone come lui sono davvero rare”.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 2 gennaio, alle 14.30, alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo ad Anzano, preceduti dal rosario.

(Nella foto Silvano Longoni, primo da sinistra, con i volontari Pro loco)