La Pro loco vuole creare l’archivio del paese

Un archivio che contenga documenti, fotografie e atti storici per ricostruire la memoria del paese: è questa la nuova iniziativa della Pro loco di Carimate.

E per realizzarla il sodalizio si appella ai cittadini del borgo: «Se avete foto d’epoca, lettere, documenti, locandine, oggetti che parlano della Carimate di ieri, portateceli, noi li digitalizzeremo e ve li restituiremo», affermano dall’associazione.

L’iniziativa

Motore dell’iniziativa è Luigi Pozzoli, vicepresidente della Pro loco di Carimate. Spiega Pozzoli:

«Abbiamo avuto questa idea di costruire un archivio storico di Carimate, ma al momento non abbiamo molto materiale e per questo abbiamo lanciato un appello affinché i carimatesi ci diano una mano. L’idea è quella di raccogliere il materiale per realizzare per la fine dell’anno una mostra sulla storia del borgo e poi continuare con la raccolta di materiale per creare un vero e proprio archivio, che si possa successivamente rendere fruibile a più persone».

L’obiettivo

Il vicepresidente spiega come l’obiettivo sia quello di riscoprire le radici del paese:

«Fino a 100 anni fa Carimate era un borgo di contadini, con cascine e corti. Un patrimonio che si sta dimenticando e che noi vorremmo riportare alle luce. In particolare ci piacerebbe recuperare materiale, che siano fotografie, documenti e ricordi, sul borgo di cascine che c’era una volta in via per Subinago. Senza dimenticare che attorno al castello si svolgeva la classica vita del borgo. Di tutta questa parte del passato, neanche tanto lontano, abbiamo poco materiale e ci piacerebbe averne. Da qui il nostro appello. Come Pro loco vogliamo rilanciare il paese, senza dimenticare il passato».

Il coinvolgimento della comunità

Aaggiunge Antonio Caccamo della Pro loco:

«Vogliamo coinvolgere la comunità. Chissà quante foto e documenti ci sono nelle case. Sarebbe bello se riuscissimo ad averle. La nostra intenzione è quella di digitalizzare tutto, restituendo poi il materiale, per realizzare la mostra, ma anche l’archivio. E’ un modo per recuperare la memoria storica e scoprire magari anche qualcosa di nuovo su Carimate. Il paese è stato teatro di avvenimenti importanti e vi hanno operato personaggi altrettanto importanti ed è giusto rendere fruibile queste informazioni a tutti».

Chi avesse del materiale, fotografico e non, può quindi contattare la Pro loco. Per informazioni si può dunque scrivere a info@prolococarimate.org, oppure contattare il 335.6957228 o il 339.1196934.