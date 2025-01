La Pro Rezzago ha dovuto sgomberare la sede

Ancora scontri tra Amministrazione comunale e Pro Rezzago, che ha dovuto sgomberare i locali dai propri attrezzi per il mancato rinnovo del contratto che regolava l’utilizzo dei luoghi, di proprietà comunale.

Tensioni tra l'associazione e il Comune

"In origine la sede era un ampio garage destinato alle attrezzature, ma negli anni '80 la struttura è stata ampliata con la costruzione di ali laterali da parte dei volontari – racconta Elena Noviello, della Pro Rezzago – Il terreno su cui sorge l'edificio appartiene al Comune, che all’epoca concesse i locali in comodato d’uso per un periodo di vent’anni. Questo accordo ha permesso alla Proloco di organizzare feste e raccolte fondi per acquistare le attrezzature necessarie".

Nel 2017, tuttavia, il comodato d'uso è scaduto e il Comune non ha più rinnovato formalmente l'accordo. "Da allora, le strutture sono state assegnate anno per anno, creando instabilità. Il sindaco inizialmente si era detto favorevole a lasciarci la sede, ma con una condizione assurda: le attrezzature acquistate con i nostri fondi sarebbero diventate di proprietà comunale. Una proposta che l'associazione ha ritenuto inaccettabile, considerando che le attrezzature sono utilizzate esclusivamente dai nostri volontari. Dopo vari tentativi di mediazione, il Comune ha proposto un contratto di 6 anni rinnovabile per altri 6".

L’attuale accordo è però scaduto a dicembre 2024. "Siamo stati costretti a portare via le nostre attrezzature per evitare che diventassero di proprietà del comune". L'associazione lamenta l'impossibilità di dialogare con il sindaco. La Pro Rezzago spera che il futuro consiglio direttivo, che verrà nominato entro fine mese, possa portare a un accordo definitivo che restituisca all’associazione uno spazio stabile e sicuro per le attività.

Il sindaco Sergio Binda, contattato per una replica, non ci ha però risposto.

(nell'immagine di copertina: la Pro Rezzago festeggia i 50 anni nel 2019)