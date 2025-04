La proposta: l'Eufemino a Marcella Tili

A lanciare l'idea è stata il consigliere Luisella Ciceri di Fratelli d'Italia

La proposta emersa durante la seduta consiliare che si è svolta a Erba è chiara: assegnare il prossimo Eufemino alla memoria di Marcella Tili. L'ex sindaco, scomparsa lo scorso 14 aprile, ha lasciato un forte segno nella città e a lanciare l'idea di poterle dedicare il massimo riconoscimento cittadino è stata il consigliere di Fratelli d'Italia Luisella Ciceri.

Il presidente del Consiglio comunale, Claudio Ghislanzoni, ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio in ricordo dell'ex sindaco Tili, ma anche di Papa Francesco e di Sara Pozzoli, impegnata a favore del mondo giovanile, scolastico e della beneficenza con Open smile morta lunedì a soli 57 anni.

Durante la seduta sono stati molti i rappresentanti politici che hanno voluto esprimere ufficialmente cordoglio per la morte dell'ex primo cittadino, che era stata alla guida della città dal 2007 al 2017. Tra gli altri proprio Luisella Ciceri:

"Devo un grazie fortissimo a Marcella Tili. L’ho sempre considerata come una seconda mamma e mi ha insegnato tanto. E’ stata lei a volermi nella sua squadra, insieme a Claudio Ghislanzoni. Il suo primo pensiero è stato sempre per la sua città. Per questo e per quanto ha fatto per Erba chiedo, se fosse possibile, di attribuirle l’Eufemino".