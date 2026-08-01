La protesta: Parravicino è una frazione di serie B?

A farsi portavoce delle problematiche è Enrico Vanossi, che dice di avere segnalato più volte la situazione ma di non vedere nessun cambiamento

La frazione di Parravicino a Erba si sente abbandonata e in preda all’incuria. Lo segnala Enrico Vanossi che si fa portavoce delle lamentele di chi abita lì:

“La via Cantù è davvero abbandonata a se stessa. C’è uno specchio rotto in corrispondenza di un’uscita laterale che è in queste condizioni da tempo e rende davvero pericolosa l’uscita da questa via per immettersi sulla principale. La visibilità è ridotta e bisogna spingersi fuori molto per controllare. Ho già segnalato più volte la cosa ai vigili, ma la situazione non cambia”.

Secondo Vanossi non sarebbe l’unico problema:

“La via è piena di buche e dissesti e non mi sembra che ci siano lavori in previsione. Stanno sistemando e rifacendo tutto, dal centro alle frazioni, ho visto che proprio in questi giorni ci sono i lavori a Crevenna, ma di Parravicino non si parla. Inoltre, tempo fa, probabilmente a causa di un incidente in cui una vettura ha colpito le colonne che delimitavano una volta le due ville lungo via Cantù, due capitelli si trovano ora a terra, a bordo strada, uno a destra e uno a sinistra della via, abbandonati sul prato. Non è possibile lasciare questa situazione senza prendere alcun provvedimento”.