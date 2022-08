La Protezione Civile di Erba gioca con i bambini

La Protezione civile di Erba fa prevenzione sul territorio giocando con i bambini.

Si tiene per tutto il mese di agosto l'iniziativa Riskland

Dallo scorso 7 agosto infatti alcuni volontari sono presenti al parco Majnoni in alcuni giorni della settimana per promuovere la prevenzione del rischio attraverso il gioco. «Riskland» è il nome del gioco dell’oca creato da Regione Lombardia con la collaborazione della Scuola Superiore di Protezione civile, l’Università Cattolica e Isdr (International strategy for distaster reduction) che viene proposto a tutti i bambini che vogliono partecipare. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 19 agosto, sabato 20 e mercoledì 24, dalle 17.30 alle 19. Sono diversi i bambini che nei primi due giorni si sono avvicinati al mega tavolo da gioco. Rispondendo ad alcune domande si imparano alcune regole basilare per un corretto comportamento in caso di disastri e di rischi. Possono partecipare i bambini dai 6 anni in su.