Prende il via presso la Casa e Residenza San Giulio Korian a Beregazzo con Figliaro un ciclo di incontri tematici dedicati all’assistenza e cura degli anziani, voluto da Korian, Gruppo europeo leader nei Servizi di assistenza e cura. Uno degli incontri vedrà coinvolta anche Fondazione Veronesi, con la quale Korian collabora da anni. Dal 21 giugno al 5 luglio 2022, con cadenza settimanale, i professionisti del gruppo metteranno gratuitamente a disposizione del territorio la loro competenza nel prendersi cura degli anziani.

La Residenza San Giulio di Beregazzo propone alla cittadinanza un ciclo di incontri sulla cura degli anziani

“Siamo felici di annunciare un calendario di incontri gratuiti, con i quali mettiamo a disposizione della popolazione l’esperienza di Korian nella cura dell’anziano - ha dichiarato Fabio Ferrario, Direttore Gestionale della Casa e Residenza San Giulio Korian - Con questa iniziativa vogliamo rispondere alle esigenze del territorio e dimostrare, ancora una volta, la nostra vicinanza alla comunità”.

Il primo appuntamento "La riabilitazione nella vita dell’anziano" è previsto il 21 giugno dalle 16.45 alle 18.45. L’incontro sarà a cura di Cristina Monti, fisioterapista che opera nell’ambito dell’assistenza domiciliare, con particolare attenzione nei confronti delle persone fragili. Specializzata nella riabilitazione pneumologica e cardiologica, è anche docente di diversi corsi.

Seguiranno altri due appuntamenti. Il 28 giugno, dalle 16.45 alle 18.45, si terrà "L’alimentazione come alleata di benessere", un incontro a cura di Elena Dogliotti di Fondazione Veronesi. La Fondazione dal 2003 promuove la ricerca scientifica e la prevenzione, con progetti rivolti anche alla terza e quarta età. Il 5 luglio invece alla stessa ora "Perdita di memoria, Alzheimer e altri disturbi: come riconoscerli e comportarsi"; l’incontro sarà a cura di Maria Vittoria Beato, psicologa e psicoterapeuta, e promotrice dell’approccio, condiviso dalla Casa e Residenza San Giulio, che punta a migliorare la qualità della vita degli Ospiti non solo nell’aspetto sanitario ma anche sul lato emotivo.

Il ciclo di incontri si terrà alla Casa e Residenza San Giulio, Via Ronchetto 9 - Beregazzo con Figliaro. Per partecipare è possibile telefonare al numero 031941525 o inviare una mail a info.sangiulio@korian.it. Agli incontri è necessario presentare il green pass e indossare la mascherina.