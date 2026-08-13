La ricchezza del dialetto in una serata con Fioroni

L’incontro con l’autore si svolgerà domani, venerdì 14 agosto, alle 20.30, nella sala consiliare di via Bricchi

Scoperte filologiche ed etimologiche interessanti

Si intitola “Num ghe disum… Luur ghe disen” il libro di Marco Fioroni che sarà presentato domani a Barni: un viaggio nella ricchezza espressiva dialettale di ogni comunità paesana delle genti del Triangolo lariano.

Il volume è frutto di una ricerca specificamente dedicata a un campionario di termini, per individuare, salvaguardare e tramandare le peculiarità espressive di ciascuna comunità paesana che aggrega le genti del Triangolo lariano. La ricchezza espressiva regala inaspettate scoperte filologiche ed etimologiche interessantissime quanto divertenti.

Fioroni e la salvaguardia del patrimonio linguistico

Marco Fioroni, classe 1951, di professione topografo e cartografo – due elementi che sono alla base di questa ricerca – è coordinatore e coautore di “Num ghe disum… Luur ghe disen”, con un centinaio di personalità della cultura locale, cultori e animatori che hanno contribuito con il rispettivo patrimonio di memorie, per ciascuna delle comunità paesane. Da anni Fioroni si occupa di salvaguardare, conservare e divulgare il patrimonio linguistico e culturale Vallassinese e del Triangolo lariano.